Больных коронавирусом, находящихся дома, будут контролировать при помощи мобильного приложения
Программа разработана по указанию мэрии Москвы.
Фото: www.globallookpress.com / Jan Tepass
Пациентов, больных коронавирусом и проходящих лечение дома, будут контролировать при помощи мобильного приложения. Программа была разработана по указанию мэрии Москвы. Об этом сообщает представитель городской администрации.
Тестирование устройства в Москве уже стартовало. Отмечается, что приложение для мониторинга пациентов с COVID-19 не будет использоваться для контроля за всеми горожанами.
Как сообщает Интерфакс со ссылкой на главу департамента информационных технологий Москвы Эдуарда Лысенко, полная версия мобильного приложения будет доступна 2 апреля. Об этом он заявил в эфире радио «Эхо Москвы».
По данным на утро 1 апреля, в Москве зафиксировано 1613 инфицированных COVID-19. Всего в России выявлено 2337 случаев заболевания новым коронавирусом.
25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.
Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
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