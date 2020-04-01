Настоящим рассадником инфекции остается Европа — несмотря жесточайшие меры безопасности, каждый день — тысячи погибших. Врачи с ужасом констатируют: вирус стремительно молодеет, среди жертв много детей.

Коронавирус проник даже туда, куда, казалось бы, невозможно — вспышка заболевания произошла на подлодке в море у берегов Нидерландов.

К таким масштабам распространения вируса Франция явно была не готова. За какие-то сутки количество инфицированных взлетело в разы. 7,5 тысяч новых пациентов, еще почти столько же — в тяжелом состоянии. Реанимации переполнены, причем треть людей там — моложе 60 лет.

Весь Старый свет уже на грани. Кристина Федорова с подробностями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Китай начал публиковать данные о бессимптомных носителях коронавируса.

К утру 1 апреля коронавирусной инфекцией заражены 858 892 человек в мире.

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