Главы двух департаментов МЧС попали в больницу с подозрением на коронавирус
Ведомство перешло на вахтовый режим работы — день через день.
Фото: Известия / Андрей Эрштрем
Руководителя департамента спасательных формирований МЧС Игоря Кутровского и руководителя департамента информационных технологий и связи МЧС Сергея Ефименко доставили в медучреждение с подозрением на СОVID-19. Мужчины поступили в больницу с высокой температурой. Об этом пишет РБК.
Известно также, что сотрудники всех отделов и управлений центрального аппарата, включая руководство, перешли на вахтовый режим работы — день через день. Подобная мера была принята для того, чтобы минимизировать количество людей в здании и обеспечить им возможность соблюдения безопасной дистанции.
31 марта коронавирус был диагностирован у главврача больницы в Коммунарке. По информации медиков, Денис Проценко чувствует себя удовлетворительно. Он попросил граждан не переживать за свое здоровье и отметил, что продолжает работать удаленно — в его кабинете есть все необходимое для дистанционного управления и даже медицинских телеконсультаций.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что медперсонал больницы в Коммунарке могут отправить на самоизоляцию.
- 1 апр
- Дорожный карантин: Посмотрите на крупнейшие города мира без пробок
- 1 апр
- Новые случаи заражения COVID-19 выявили в 35 регионах России
- 1 апр
- В России введены беспрецедентные меры безопасности в связи с пандемией
- 1 апр
- Второй пациент с коронавирусом умер в Московской области
- 1 апр
- Все организованные туристы вернулись в Россию — Ростуризм
- 1 апр
- Жительница Югры пойдет под суд за фейк о больной коронавирусом подруге
- 1 апр
- В сутки в РФ проводится 36 тысяч анализов на коронавирус
- 1 апр
- Российский самолет с медицинской техникой вылетел в США
- 1 апр
- В России зафиксировано 440 новых случаев коронавируса
- 1 апр
- Европа остается рассадником COVID-19
Читайте также
65%
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?