Главы двух департаментов МЧС попали в больницу с подозрением на коронавирус

Руководителя департамента спасательных формирований МЧС Игоря Кутровского и руководителя департамента информационных технологий и связи МЧС Сергея Ефименко доставили в медучреждение с подозрением на СОVID-19. Мужчины поступили в больницу с высокой температурой. Об этом пишет РБК.

Известно также, что сотрудники всех отделов и управлений центрального аппарата, включая руководство, перешли на вахтовый режим работы — день через день. Подобная мера была принята для того, чтобы минимизировать количество людей в здании и обеспечить им возможность соблюдения безопасной дистанции.

31 марта коронавирус был диагностирован у главврача больницы в Коммунарке. По информации медиков, Денис Проценко чувствует себя удовлетворительно. Он попросил граждан не переживать за свое здоровье и отметил, что продолжает работать удаленно — в его кабинете есть все необходимое для дистанционного управления и даже медицинских телеконсультаций.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что медперсонал больницы в Коммунарке могут отправить на самоизоляцию.