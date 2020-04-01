В каких случаях нужно сдавать тест на коронавирус?

Любое недомогание сейчас способно вызвать истерику — медикам ежедневно поступают тысячи звонков. Люди с насморком и больным горлом просят проверить их на коронавирус. Но так ли это необходимо на самом деле? Стоит ли нарушать режим самоизоляции и толкаться в очередях, где как раз можно подхватить заразу?

Вопросы специалистам задал корреспондент МИЦ «Известия» Семен Еремин. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Китай начал публиковать данные о бессимптомных носителях коронавируса.

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