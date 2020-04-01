QR-коды, созданные для контроля за соблюдением россиянами всеобщего режима карантина, будут применяться на территории Москвы уже в ближайшие дни, передают РИА Новости со ссылкой на столичных властей.

Первыми опробуют новшество граждане, которые уже успели заразиться новой коронавирусной инфекцией, но вместо нахождения в больнице выбрали лечение на дому.

Для получения уникального QR-кода каждому пациенту необходимо будет пройти регистрацию на официальном сайте мэрии Москвы. Особых навыков это не потребует: процедура подразумевает заполнение типового бланка с личными данными, который после будет переформатирован в код. Его можно будет сохранить в своем мобильном телефоне, отправить на почту или распечатать.

Ранее «Известия» сообщили, что мэр Москвы Сергей Собянин заявил о намерении усилить режим контроля за безопасностью жителей города в связи с быстрым распространением коронавирусной инфекции. Так, внедрение особых QR-кодов, необходимых для контроля за перемещением граждан в период самоизоляции, является одним из главных шагов на пути к победе над COVID-19.

По данным Оперативного штаба, в России 1 апреля зафиксировано 440 новых случаев коронавируса. Всего в РФ зарегистрировано 2777 инфицированных COVID-19.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112