Названы сроки внедрения QR-кодов для контроля граждан в период карантина
К строгим мерам решили прибегнуть пока только на территории Москвы.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Michael Weber, Jia Shiqing, Zamir Usmanov, FrankHoermann/SVEN SIMON; Известия / Алексей Агарышев
QR-коды, созданные для контроля за соблюдением россиянами всеобщего режима карантина, будут применяться на территории Москвы уже в ближайшие дни, передают РИА Новости со ссылкой на столичных властей.
Первыми опробуют новшество граждане, которые уже успели заразиться новой коронавирусной инфекцией, но вместо нахождения в больнице выбрали лечение на дому.
Для получения уникального QR-кода каждому пациенту необходимо будет пройти регистрацию на официальном сайте мэрии Москвы. Особых навыков это не потребует: процедура подразумевает заполнение типового бланка с личными данными, который после будет переформатирован в код. Его можно будет сохранить в своем мобильном телефоне, отправить на почту или распечатать.
Ранее «Известия» сообщили, что мэр Москвы Сергей Собянин заявил о намерении усилить режим контроля за безопасностью жителей города в связи с быстрым распространением коронавирусной инфекции. Так, внедрение особых QR-кодов, необходимых для контроля за перемещением граждан в период самоизоляции, является одним из главных шагов на пути к победе над COVID-19.
По данным Оперативного штаба, в России 1 апреля зафиксировано 440 новых случаев коронавируса. Всего в РФ зарегистрировано 2777 инфицированных COVID-19.
25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.
Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
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