Депутаты Московской городской думы приняли закон, который предусматривает административную ответственность за нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщает «Экономика сегодня».

Согласно закону, в первый раз нарушителям грозит штраф в размере четырех тысяч рублей. За повторное нарушение или с использованием транспортного средства оштрафуют на пять тысяч.

Депутаты заверили, что эти меры относятся только к тем, кто обязан быть в самоизоляции из-за заражения COVID-19. Необходимость штрафных санкций в Мосгордуме объяснили «несознательным и безответственным отношением отдельных граждан к борьбе с распространением коронавирусной инфекции».

Нарушителей режима самоизоляции или обязательного карантина будут выявлять с помощью городской системы видеонаблюдения. Принятый депутатами закон регламентирует ее применение для этой цели.

Владельцев и сотрудников ресторанов, кафе и других организаций, если они проигнорировали введенные властями ограничения, будут штрафовать сильнее. Должностным лицам грозит штраф до 40 тысяч рублей; юридическим — до 300 тысяч. За повторное нарушение должностных лиц оштрафуют на сумму до 50 тысяч рублей, а юридических — до 500 тысяч.

Как сообщал 5-tv.ru, за минувшие сутки в Москве зарегистрировали 267 новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего в России за те же 24 часа была зафиксировано 440 новых случаев заражения. По данным на 1 апреля, опасной инфекцией болеют 2777 человек.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

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