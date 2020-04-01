«Я глубоко обеспокоен»: глава ВОЗ предрек миллион больных COVID-19 в ближайшие дни

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни число больных коронавирусной инфекцией COVID-19 во всем мире достигнет одного миллиона человек. Об этом он сказал на пресс-конференции в Женеве. Его самые яркие цитаты опубликованы на странице ВОЗ в Twitter.

«Наступает четвертый месяц с начала пандемии COVID-19, я глубоко обеспокоен быстрой эскалацией и глобальным распространением инфекции <…> Количество смертей увеличилось более чем вдвое за последнюю неделю. В ближайшие несколько дней мы достигнем одного миллиона подтвержденных случаев и 50 тысяч смертей», — сказал Гебрейесус.

По его словам, за последние пять недель число новых случаев заражения коронавирусом увеличивалось почти экспоненциально. Инфекция охватила почти все страны, территории и районы мира.

«Многие страны просят людей оставаться дома и прекращают передвижение населения, что может помочь ограничить передачу вируса коронавируса, но также может и привести к непредвиденным последствиям для самых бедных и уязвимых людей <…> Я призвал правительства принять меры социального обеспечения, чтобы люди из уязвимых слоев населения имели продовольствие и другие предметы первой необходимости», — сказал глава ВОЗ.

Как сообщал 5-tv.ru, по данным на вечер 1 апреля, число зараженных коронавирусом нового типа в мире достигло 889 тысяч человек. Неделей ранее, 25 марта, больных COVID-19 было почти в два раза меньше — около 450 тысяч.

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