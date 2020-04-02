Жительница Алтайского края с диагнозом коронавирус родила ребенка

Положительный тест на COVID-19 подтвердился у жительницы Алтайского края, которая накануне родила ребенка. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на оперативный штаб региона по профилактике и контролю возникновения коронавируса.

До этого у женщины возникли подозрения на опасную инфекцию, она сдала анализ. Вирусологи озвучили результат вскоре после того, как она стала мамой. Даму перевели из роддома Барнаула на карантин в другую городскую больницу. Малыша оставили под наблюдением медперсонала роддома.

По данным оперштаба, это четвертый случай заражения коронавирусом в крае. Первый случай зафиксирован в минувшее воскресенье — у жительницы Барнаула, прилетевшей из Доминиканы. Состояние всех четверых зараженных удовлетворительное.

Ранее 5-tv.ru писал, что названы регионы России с наибольшим количеством лекарств, рекомендованных от COVID-19.

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