Жительница Алтайского края с диагнозом коронавирус родила ребенка
Появившегося на свет малыша сразу взяли под наблюдение врачей.
Фото: www.globallookpress.com / Jens Büttner
Положительный тест на COVID-19 подтвердился у жительницы Алтайского края, которая накануне родила ребенка. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на оперативный штаб региона по профилактике и контролю возникновения коронавируса.
До этого у женщины возникли подозрения на опасную инфекцию, она сдала анализ. Вирусологи озвучили результат вскоре после того, как она стала мамой. Даму перевели из роддома Барнаула на карантин в другую городскую больницу. Малыша оставили под наблюдением медперсонала роддома.
По данным оперштаба, это четвертый случай заражения коронавирусом в крае. Первый случай зафиксирован в минувшее воскресенье — у жительницы Барнаула, прилетевшей из Доминиканы. Состояние всех четверых зараженных удовлетворительное.
Ранее 5-tv.ru писал, что названы регионы России с наибольшим количеством лекарств, рекомендованных от COVID-19.
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