У охранника больницы в Коммунарке подозревают коронавирус
35-летний мужчина госпитализирован с двусторонней пневмонией.
Фото: Известия / Дмитрий Коротаев
Охранник больницы в Коммунарке обратился за медицинской помощью из-за плохого самочувствия. Мужчину госпитализировали, у него подозревают коронавирус.
Известно, что 24 марта заболевший сотрудник службы безопасности пожаловался на затрудненное дыхание, слабость, озноб, кашель. В результате обследования выяснилось — у него двусторонняя пневмонию средней тяжести. Периодически 35-летнему мужчине становится хуже. Результаты его теста на коронавирус пока неизвестны.
По предварительной информации, из-за этого изолирована вся служба безопасности медучреждения.
31 марта коронавирус был диагностирован у главврача больницы в Коммунарке. По информации медиков, Денис Проценко чувствует себя удовлетворительно. Он попросил граждан не переживать за свое здоровье и отметил, что продолжает работать удаленно — в его кабинете есть все необходимое для дистанционного управления и даже медицинских телеконсультаций.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что медперсонал больницы в Коммунарке могут отправить на самоизоляцию.
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