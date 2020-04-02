В Петербурге закрыли роддом из-за коронавируса у беременной пациентки

Родильный дом № 16 в Санкт-Петербурге прекратил прием новых пациентов после подтверждения коронавирусной инфекции COVID-19 у одной из беременных женщин. Об этом сообщает 78.ru.

Телеканал отмечает, что роддом продолжает работать. Из учреждения по-прежнему выписывают мам с младенцами. При этом их обязывают соблюдать режим изоляции в домашних условиях. Весь медицинский персонал тем временем проверяют на наличие COVID-19.

Что касается пациентки, у которой на 28-й неделе беременности диагностировали коронавирус, она сейчас находится в Клинической инфекционной больнице имени C. П. Боткина. У женщины пневмония — находится на искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Как сообщал 5-tv.ru, на данный момент в Санкт-Петербурге зарегистрировано 147 случаев заболевания COVID-19. Городские власти ввели несколько ограничительных мер для противодействия распространению коронавируса. В частности, с 1 апреля изменилась схема работы метро, автобусов и трамваев.

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