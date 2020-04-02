В Петербурге закрыли роддом из-за коронавируса у беременной пациентки
Мам с младенцами продолжают выписывать, но сразу обязывают соблюдать режим самоизоляции дома.
Фото: РИА Новости / Александр Кондратюк
Родильный дом № 16 в Санкт-Петербурге прекратил прием новых пациентов после подтверждения коронавирусной инфекции COVID-19 у одной из беременных женщин. Об этом сообщает 78.ru.
Телеканал отмечает, что роддом продолжает работать. Из учреждения по-прежнему выписывают мам с младенцами. При этом их обязывают соблюдать режим изоляции в домашних условиях. Весь медицинский персонал тем временем проверяют на наличие COVID-19.
Что касается пациентки, у которой на 28-й неделе беременности диагностировали коронавирус, она сейчас находится в Клинической инфекционной больнице имени C. П. Боткина. У женщины пневмония — находится на искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Как сообщал 5-tv.ru, на данный момент в Санкт-Петербурге зарегистрировано 147 случаев заболевания COVID-19. Городские власти ввели несколько ограничительных мер для противодействия распространению коронавируса. В частности, с 1 апреля изменилась схема работы метро, автобусов и трамваев.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 2 апр
- Лайфхак: как сделать самому противовирусное приспособление для открытия дверей
- 2 апр
- Плату за услуги ЖКХ могут облегчить из-за коронавируса
- 2 апр
- Жители США и Италии благодарят Россию за помощь в борьбе с коронавирусом
- 2 апр
- Психолог объяснила природу страха находящихся на самоизоляции людей
- 2 апр
- Как Европа переживает «коронакризис»
- 2 апр
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на вечер 2 апреля
- 2 апр
- Россияне назвали новорожденного ребенка в честь коронавируса
- 2 апр
- «Странные» случаи смерти от коронавируса зафиксированы в Италии
- 2 апр
- Власти Москвы запретили проведение публичных мероприятий до 1 мая
- 2 апр
- «Не смывают органику»: врач об алкогольных напитках, как средствах обеззараживания
Читайте также
93%
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?