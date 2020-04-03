Более трехсот россиян возвращаются на родину из Латинской Америки

Более трехсот российских туристов, которые из-за пандемии коронавируса, застряли в Перу и Бразилии сегодня вернутся на родину.

Их самолет уже через несколько часов ожидают в Москве. Об этом сообщает российское посольство в Перу. Наши соотечественники летят лайнером авиакомпании Azur air. На борту 315 пассажиров. В том числе более 80-ти из Рио-де-Жанейро.

Еще 150 россиян накануне покинули Великобританию. Они улетели домой спецрейсом.

В нашем посольстве уточнили, списки пассажиров формируются на основании заполненных на сайте ведомства анкет. Дипломаты сами связываются с нашими соотечественниками. Все вернувшиеся из-за границы россияне должны пройти обязательный двухнедельный карантин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что находящимся за рубежом россиянам будет выделено 500 миллионов рублей из-за пандемии.

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