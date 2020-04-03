Жительница Якутии пробежала полумарафон в собственной квартире
Пользователи сети недоумевают: на что только не способны россияне, чтобы не впасть в депрессию из-за коронавируса.
Фото: www.globallookpress.com / Jodi & Jake
На фоне всеобщей мобилизации и введении режима карантина из-за COVID-19, раздосадованные россияне ежедневно ищут оригинальные способы поднять себе настроение. Кто-то выкладывает в социальные сети видео с домашними танцами, другие устраивают опасные, но забавные розыгрыши. Но среди самоизолированных есть и те, кто проводит время с пользой для себя.
Так, жительница северного города Алдан Светлана Х. рассказала RG.RU, что будучи на карантине, она смогла пробежать по однокомнатной квартире 21,1 километра — полумарафон.
«Первые пять километров кот пытался бегать со мной. На девятом километре я почувствовала легкую тошноту и головокружение, хотелось рвануть на улицу и увидеть линию горизонта. До 15-го километра бежала через боль — колени сходили с ума от частых поворотов. На 16-м я рыдала. Потом боль немного отпустила, я начала петь и разговаривать с собой. Хотелось нырнуть в сугроб с головой», — смеясь призналась спортсменка.
Как оказалось, свободная площадь в комнате Светланы составляет восемь с половиной метров. По примерным подсчетам, за два с половиной часа активного бега туда и обратно энтузиастка сделала 1242 круга по квартире.
«Оставались последние 100 метров, когда муж вернулся с работы. Застыв на пороге, он качал головой и приговаривал: „Сумасшедшая баба“. Но полумарафон повторять больше не буду. Если только марафон…», — отметила спортсменка.
А в заключение добавила: она всю жизнь бегала на открытом воздухе и никогда не посещала спортзал. Светлана объясняет это тем, что чувствует себя не уютно в замкнутом пространстве, ей не хватает ощущения свободы и чистого неба над головой. Но в условиях самоизоляции у спортсменки просто не было выбора — пришлось бежать.
Ранее 5-tv.ru показал, чем занимаются жители разных стран мира, сидя на карантине из-за коронавируса.
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