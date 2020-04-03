В России запретят ложиться в больницу без направления врача

Минздрав разработал проект приказа о временном порядке плановой госпитализации, сообщает ТАСС. После утверждения документа каждый россиян сможет ложиться в больницу лишь по особому направлению врача. Такие меры вводятся в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Новый порядок госпитализации нужен, чтобы скоординировать работу медицинских организаций в условиях введения всеобщего карантина. Так власти рассчитывают поддерживать самоизоляцию граждан и не допускать нарушение ее режима без крайней необходимости. Кроме того, это поможет освободить места в больницах на случай увеличения роста больных COVID-19.

Накануне стало известно, что число зараженных опасной инфекцией в мире превысило миллион человек. Число скончавшихся — свыше 51 тысячи человек. Более 210 тысяч выздоровели.

Ранее 5-tv.ru писал, что стали известны первые результаты испытаний вакцины от COVID-19.

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