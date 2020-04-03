«Помоги остановить коронавирус»: Google показал, как каждый человек может помочь в борьбе с пандемией

Разработчики Google посвятили новый дудл режиму самоизоляции из-за коронавируса. Они призвали людей оставаться дома, чтобы не распространять заболевание COVID-19. На главной странице название компании изображено в виде существ, которые развлекаются в своих домиках: читают, занимаются спортом и играют на музыкальных инструментах.

«Останься дома. Помоги остановить коронавирус», — гласит надпись на «открытке» сервиса.

Google.com

В настоящий момент по данным университета Джона Хопкинса число заразившихся коронавирусом в мире превысило миллион человек. От COVID-19 погибли более 50 тысяч.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пользователи сети недоумевают: на что только не способны россияне, чтобы не впасть в депрессию из-за карантина в связи с распространением коронавируса — жительница Якутии пробежала полумарафон в собственной квартире.

Президент РФ Владимир Путин 2 апреля выступил со вторым обращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции. Глава государства распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплат, но не исключил сокращения этого срока в случае изменения ситуации к лучшему.

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