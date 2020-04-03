Для группы уличных художников из Петербурга вынужденная самоизоляция не стала поводом отказаться от творчества. С помощью компьютерных технологий они украсили стену одного из зданий световым граффити. Изображением летучей мыши из комиксов про Бэтмена.

К оригинальному образу добавили медицинскую маску. Так они решили напомнить петербуржцам о мерах безопасности.

Чтобы не беспокоить людей, для инсталаяции выбрали не жилой дом, а пустующий бизнес-центр.

Президент РФ Владимир Путин 2 апреля выступил со вторым обращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции. Глава государства распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплат, но не исключил сокращения этого срока в случае изменения ситуации к лучшему.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112