Бэтмен в медицинской маске появился на стене дома в Петербурге — видео
С помощью компьютерных технологий группа уличных художников украсила стену одного из зданий световым граффити.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Dario Oliveira; 5-tv.ru
Для группы уличных художников из Петербурга вынужденная самоизоляция не стала поводом отказаться от творчества. С помощью компьютерных технологий они украсили стену одного из зданий световым граффити. Изображением летучей мыши из комиксов про Бэтмена.
К оригинальному образу добавили медицинскую маску. Так они решили напомнить петербуржцам о мерах безопасности.
Чтобы не беспокоить людей, для инсталаяции выбрали не жилой дом, а пустующий бизнес-центр.
Президент РФ Владимир Путин 2 апреля выступил со вторым обращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции. Глава государства распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплат, но не исключил сокращения этого срока в случае изменения ситуации к лучшему.
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