Ситуация с заболеваемостью по коронавирусу в РФ идет по благоприятному сценарию
Об этом на брифинге заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Ситуация с заболеваемостью по коронавирусу в России идет по благоприятному сценарию. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Мы видим, что введенные в стране меры реально повлияли на поступление больных, на тяжесть больных. Фактически та кривая, которая может развиваться по-разному, соответственно, сценариям, сегодня идет по достаточно благоприятному», — заявил глава ведомства журналистам.
По данным Оперштаба, в РФ на 3 апреля подтвержден 601 новый случай коронавируса, за минувшие сутки зарегистрировано четыре летальных исхода у пациентов с COVID-19. Всего в РФ зарегистрировано 4149 случаев в 78 регионах.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам премьер-министра Михаила Мишустина, пик заболеваемости в России пока не пройден.
Президент РФ Владимир Путин 2 апреля выступил со вторым обращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции. Глава государства распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплат, но не исключил сокращения этого срока в случае изменения ситуации к лучшему.
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