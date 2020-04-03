Каждому члену семьи нужна отдельная комната или хотя бы ее часть, а одиноким людям — помощь специалиста онлайн.

Психолог рассказал, как пережить режим самоизоляции

Фото: www.globallookpress.com / Helmut Meyer zur Capellen

Тема:
Эпидемия коронавируса

Основатель проекта «Неврозы мегаполиса», эксперт по стрессоустойчивости Алексей Красиков в беседе с «Экспресс газетой» дал несколько рекомендаций, как создать комфортную атмосферу дома в режиме самоизоляции.

Если вы проживаете в квартире с супругом или с родственниками, то лучше часть времени проводить в разных комнатах, либо выделить каждому члену семьи свое пространство. Желательно не находиться друг с другом 24 часа в сутки, а давать возможность каждому уединиться. Иногда стоит провести ночь в разных кроватях. Если у вас нет дополнительных спальных мест, то кто-то может переночевать на полу.

«Необходимо каждому члену семьи научиться уважать личное пространство. Не надо постоянно ходить друг за другом гуськом, не надо постоянно вести диалог. Наступает момент, когда человек хочет побыть наедине с самим собой. И такую возможность ему нужно дать», — объясняет Алексей Красиков.

Тем, кто переживает карантин один дома и ему дается это нелегко, психолог советует обратиться за помощью к специалистам по видеосвязи или же найти друга, который сможет пожить у вас дома некоторое время.

«Когда найти компаньона невозможно, то советую начать со следующего: налить себе чайку, выйти на балкон или сесть около окошка и поговорить самому с собой», — рекомендует Красиков.

В этой ситуации нужно объяснить самому себе, что сейчас необходимо находиться дома, ведь вы не хотите заразиться и заразить других, а также, что эта ситуация временная, она обязательно изменится.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как пережить карантин вместе с пушистыми членами семьи.

Президент РФ Владимир Путин 2 апреля выступил со вторым обращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции. Глава государства распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплат, но не исключил сокращения этого срока в случае изменения ситуации к лучшему. 

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