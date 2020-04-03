Дизайнер Серджио Росси умер в Италии от коронавируса
Ему было 84 года.
Фото: Instagram @wannagranatelli
Известный итальянский дизайнер, основатель женского обувного бренда Серджио Росси скончался от коронавируса 2 апреля. Ему было 84 года. Об этом сообщают «Известия».
Несколько дней назад Серджио был доставлен в госпиталь в городе Чезена (область Эмилия-Романья), где зафиксировано наибольшее количество заболевших. С каждым днем его состояние сильно ухудшалось.
Серджио Росси основал свой бренд в 1951 году. Спустя несколько лет его обувь пользовалась большим спросом среди женщин всего мира. Она прославилась своей элегантностью и качеством. Росси сотрудничал с такими модными домами, как Versace и Dolce & Gabbana, представлял свои коллекции на известнейших показах мод.
«Его туфли всегда были образцом хорошего вкуса, без всякой вычурности и всегда удобные. Обувь не была для него просто аксессуаром. Он как-то признался, что хочет создать совершенное продолжение женской ноги», — рассказал гендиректор бренда Риккардо Шутто.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США от коронавируса умер номинант на «Оскар» и «Золотой глобус» Адам Шлезингер.
- 3 апр
- В Сербию прибыл третий самолет ВКС РФ с помощью для борьбы с коронавирусом
- 3 апр
- Как сходить в магазин и не заразиться коронавирусом — советы эксперта
- 3 апр
- Тестовый режим ЧС могут ввести в нескольких населенных пунктах Ленобласти
- 3 апр
- Как индустрия видеоигр помогает бороться с коронавирусом?
- 3 апр
- Власти Петербурга прокомментировали заявление врачей Покровской больницы
- 3 апр
- У дочери Ивана Охлобыстина заподозрили коронавирус
- 3 апр
- В Петербурге не планируют вводить жесткий режим самоизоляции
- 3 апр
- Регионам рекомендовано не сокращать продажи алкоголя на фоне борьбы с COVID-19
- 3 апр
- Интернет заполонили мемы на темы вокруг коронавируса — фото
- 3 апр
- Долгая дорога домой: Российские туристы возвращаются из Перу и Бразилии
Читайте также
75%
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?