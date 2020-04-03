Ему было 84 года.

Дизайнер Серджио Росси умер в Италии от коронавируса

Фото: Instagram @wannagranatelli

Тема:
Эпидемия коронавируса

Известный итальянский дизайнер, основатель женского обувного бренда Серджио Росси скончался от коронавируса 2 апреля. Ему было 84 года. Об этом сообщают «Известия».

Несколько дней назад Серджио был доставлен в госпиталь в городе Чезена (область Эмилия-Романья), где зафиксировано наибольшее количество заболевших. С каждым днем его состояние сильно ухудшалось.

Серджио Росси основал свой бренд в 1951 году. Спустя несколько лет его обувь пользовалась большим спросом среди женщин всего мира. Она прославилась своей элегантностью и качеством. Росси сотрудничал с такими модными домами, как Versace и Dolce & Gabbana, представлял свои коллекции на известнейших показах мод.

«Его туфли всегда были образцом хорошего вкуса, без всякой вычурности и всегда удобные. Обувь не была для него просто аксессуаром. Он как-то признался, что хочет создать совершенное продолжение женской ноги», — рассказал гендиректор бренда Риккардо Шутто.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США от коронавируса умер номинант на «Оскар» и «Золотой глобус» Адам Шлезингер.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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