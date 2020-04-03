В целях безопасности здоровья населения страны президент РФ объявил апрель нерабочим.

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Фото, видео: ТАСС / Дружинин Алексей, Красильников Станислав; www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

Тема:
Эпидемия коронавируса

Показатели доверия и одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина после его второго обращения к жителям страны в связи с ситуацией с коронавирусом выросли и составили 74% и 72%, соответственно. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

На предыдущей неделе — с 23 по 29 марта — показатель одобрения деятельности главы государства по среднему значению составил 65,7%, доверия — 71,1%.

Соцопрос проводился среди 1 600 россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Погрешность с вероятностью 95% не превышает 1%.

Президент РФ Владимир Путин 2 апреля выступил со вторым обращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции. Глава государства распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплат, но не исключил сокращения этого срока в случае изменения ситуации к лучшему.

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров после выступления Путина привел данные о том, что три четверти россиян встревожены ситуацией с коронавирусом и соответствующими ограничительными мерами.

«В такой ситуации важно, чтобы были авторитетные люди, которым можно доверять <…> Первое его обращение дало прирост рейтинга на 5%. Это значит, что само его появление в эфире и содержание речи нашли отклик у россиян и вселили в них уверенность», — приводит его слова URA.RU.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что регионы оперативно отреагировали на обращение Путина в связи с коронавирусом.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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