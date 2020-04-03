Видео: Дуэйн «Скала» Джонсон трогательно моет руки дочери и поет
Американский рестлер и киноактер выложил в сеть ролик, снятый во время самоизоляции.
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Фото, видео: Instagram @therock
Рестлер и киноактер Дуэйн «Скала» Джонсон в своем аккаунте в Instagram опубликовал ролик, снятый во время самоизоляции из-за коронавируса. На видео 47-летний звезда фильма «Мумия возвращается» в одном полотенце моет руки своей младшей дочери Тиане и трогательно поет песню, которую его герой исполнял в мультфильме «Моана».
Дуэйн «Скала» Джонсон отметил, что эта процедура уже стала своеобразным ритуалом.
«Наше укрытие дома. Теперь перед тем, как я приму душ, малышка Тиа требует, чтобы я спел рэп-фрагмент моей песни „Добро пожаловать“ из „Моаны“, пока я мою ей руки. Будьте здоровы и в безопасности, друзья мои! И мне должно нравиться, как в начале этого видео малышка Тиа говорит: „Просто закрой свой рот и пой, папочка!“», — написал Дуэйн «Скала» Джонсон.
Примечательно, что песня, которую актер исполняет для своей малышки, длится ровно 20 секунд. Именно это время, по словам специалистов Центра по контролю и профилактике заболеваний, требуется для тщательного мытья рук в целях профилактики заболевания коронавирусом.
Многочисленные поклонники знаменитости пришли в восторг от увиденного и оставили большое количество теплых комментариев к ролику.
«Его рука размером с две мои головы!»
«Как мило!»
«Это сделало мой день!»
«Боже, это прекрасно!»
«Очаровательно! Будьте в безопасности!» — пишут пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что скончался отец Дуэйна Джонсона.
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