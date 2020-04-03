Американский рестлер и киноактер выложил в сеть ролик, снятый во время самоизоляции.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @therock

Тема:
Эпидемия коронавируса

Рестлер и киноактер Дуэйн «Скала» Джонсон в своем аккаунте в Instagram опубликовал ролик, снятый во время самоизоляции из-за коронавируса. На видео 47-летний звезда фильма «Мумия возвращается» в одном полотенце моет руки своей младшей дочери Тиане и трогательно поет песню, которую его герой исполнял в мультфильме «Моана».

Дуэйн «Скала» Джонсон отметил, что эта процедура уже стала своеобразным ритуалом.

«Наше укрытие дома. Теперь перед тем, как я приму душ, малышка Тиа требует, чтобы я спел рэп-фрагмент моей песни „Добро пожаловать“ из „Моаны“, пока я мою ей руки. Будьте здоровы и в безопасности, друзья мои! И мне должно нравиться, как в начале этого видео малышка Тиа говорит: „Просто закрой свой рот и пой, папочка!“», — написал Дуэйн «Скала» Джонсон.

Примечательно, что песня, которую актер исполняет для своей малышки, длится ровно 20 секунд. Именно это время, по словам специалистов Центра по контролю и профилактике заболеваний, требуется для тщательного мытья рук в целях профилактики заболевания коронавирусом.

Instagram @therock

Многочисленные поклонники знаменитости пришли в восторг от увиденного и оставили большое количество теплых комментариев к ролику.

«Его рука размером с две мои головы!»

«Как мило!»

«Это сделало мой день!»

«Боже, это прекрасно!»

«Очаровательно! Будьте в безопасности!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что скончался отец Дуэйна Джонсона.

Тема:
Эпидемия коронавируса
3 апр
Киоски с газетами и автосервисы: кому еще разрешили работать в Петербурге во время режима самоизоляции
3 апр
«У меня корона!» — Дочь Ивана Охлобыстина подтвердила наличие заболевания
3 апр
Оперштаб приостановит вывоз россиян авиарейсами из-за рубежа во избежание завоза COVID-19
3 апр
Назван самый частый и единственный для многих симптом коронавируса
3 апр
Звезда «Счастливы вместе» назвала наглой ложью сообщения о нарушении карантина
3 апр
ВОЗ прокомментировала массовое распространение самодельных защитных масок
3 апр
«Ай, наша крошка!» — Рубцова в купальнике показала, как спасается от скуки в самоизоляции
3 апр
Глава МВФ бьет в набат: ситуация в экономике из-за COVID-19 хуже кризиса 2008 года
3 апр
Первое уголовное дело из-за фейка о коронавирусе возбуждено в Петербурге
3 апр
«Легли в дрейф»: Семья Ивана Охлобыстина ушла на карантин из-за коронавируса

Читайте также

+2° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
77.73
-0.99 85.74
-0.22
У каких пар самые проблемные отношения по гороскопу

Последние новости

23:28
Киоски с газетами и автосервисы: кому еще разрешили работать в Петербурге во время режима самоизоляции
23:11
«У меня корона!» — Дочь Ивана Охлобыстина подтвердила наличие заболевания
22:54
Оперштаб приостановит вывоз россиян авиарейсами из-за рубежа во избежание завоза COVID-19
22:42
Назван самый частый и единственный для многих симптом коронавируса
22:32
Молодая американка начала «стареть в обратную сторону»
22:15
Звезда «Счастливы вместе» назвала наглой ложью сообщения о нарушении карантина

Сейчас читают

У каких пар самые проблемные отношения по гороскопу
Пик эпидемии в России ожидают на следующей неделе
Звезда «Мажора» и «Содержанок» рассмешила поклонников своим видом на самоизоляции

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок