Число жертв коронавируса в США превысило отметку в семь тысяч человек
По последним данным, COVID-19 заразились более 273 тысяч американцев.
Фото: www.globallookpress.com / Christian Ohde via www.imago-ima
Число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в США увеличилось до 7067 человек. Об этом сообщили в университете Джона Хопкинса, который ведет мониторинг ситуации с распространением коронавируса в мире.
По информации университета, на 01:30 по московскому времени в США число инфицированных COVID-19 в США достигло 273 880 человек. Выздоровели после заражения более 9,5 тысячи человек.
Всего в мире, по данным университета, жертвами коронавируса стали 58 773 человека. Болеют на данный момент почти 1,1 миллиона, вылечились — около 225,5 тысячи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что медики в США вышли на забастовку из-за нехватки средств защиты для персонала больниц. Страна занимает первое место по числу заболевших коронавирусом в мире.
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