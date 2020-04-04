По мнению эксперта, более 70% населения Земли обязательно переболеют COVID-19.

Коронавирус нового типа пришел в человечество навсегда — академик РАН

Фото: www.globallookpress.com / NIAID-RML

Тема:
Эпидемия коронавируса

Новый тип коронавируса может навсегда остаться с человечеством, заявил академик РАН, вирусолог Виталий Зверев в эфире федерального телеканала.

По словам ученого, человечество должно быть готово к тому, что COVID-19 переболеет более 70% всех жителей планеты.

«Коронавирус пришел в человеческую популяцию не до лета, а на много-много лет», — отметил вирусолог.

Виталий Зверев уверяет: если бы с началом пандемии началось массовое тестирование россиян на наличие или отсутствие COVID-19, то ко всеобщему удивлению число заразившихся новой инфекцией было бы в несколько раз больше. Однако даже в этом случае о росте показателя смертности говорить не приходится.

«Цифра смертности, она никакие не 5%, она меньше, чем при гриппе. И это та инфекция, с которой мы будем жить так же, как с гриппом живем, с аденовирусом», — объяснил Зверев.

Говоря о ситуации с коронавирусом в целом по миру, вирусолог отмечает: даже в странах, где уровень заболеваемости сегодня превысил критические отметки, показатель смертности все равно остается предельно низким. Так, например, в США от COVID-19 скончалось меньше людей, чем от привычного нам гриппа. Именно поэтому впадать в депрессию из-за страха быть инфицированным, по мнению специалиста, очень глупо.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что волонтерам-медикам выделят 242 миллиона рублей на борьбу с коронавирусом.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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