Коронавирус нового типа пришел в человечество навсегда — академик РАН
По мнению эксперта, более 70% населения Земли обязательно переболеют COVID-19.
Фото: www.globallookpress.com / NIAID-RML
Новый тип коронавируса может навсегда остаться с человечеством, заявил академик РАН, вирусолог Виталий Зверев в эфире федерального телеканала.
По словам ученого, человечество должно быть готово к тому, что COVID-19 переболеет более 70% всех жителей планеты.
«Коронавирус пришел в человеческую популяцию не до лета, а на много-много лет», — отметил вирусолог.
Виталий Зверев уверяет: если бы с началом пандемии началось массовое тестирование россиян на наличие или отсутствие COVID-19, то ко всеобщему удивлению число заразившихся новой инфекцией было бы в несколько раз больше. Однако даже в этом случае о росте показателя смертности говорить не приходится.
«Цифра смертности, она никакие не 5%, она меньше, чем при гриппе. И это та инфекция, с которой мы будем жить так же, как с гриппом живем, с аденовирусом», — объяснил Зверев.
Говоря о ситуации с коронавирусом в целом по миру, вирусолог отмечает: даже в странах, где уровень заболеваемости сегодня превысил критические отметки, показатель смертности все равно остается предельно низким. Так, например, в США от COVID-19 скончалось меньше людей, чем от привычного нам гриппа. Именно поэтому впадать в депрессию из-за страха быть инфицированным, по мнению специалиста, очень глупо.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что волонтерам-медикам выделят 242 миллиона рублей на борьбу с коронавирусом.
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