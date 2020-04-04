Волонтерам-медикам выделят 242 миллиона рублей на борьбу с коронавирусом
Добровольцы будут заниматься адресной помощью пожилым людям в период пандемии COVID-19.
Фото: ТАСС / Кухмарь Кирилл
Правительство РФ выделит более 242 миллионов рублей волонтерскому движению добровольцев «Волонтеры-медики», сообщается на официальном сайте кабинета министров.
Средства из резервного фонда правительства пойдут на организацию мероприятий помощи населению страны в период пандемии коронавируса. Волонтеры будут должны обеспечить работу своих оперативных штабов в 85 субъектах России, а также собрать 15 тысяч желающих заниматься добровольной помощью нуждающимся. Адресная помощь будет доставлена 200 тысячам россиян старше 60 лет. Пожилым людям будут бесплатно доставлять продукты, лекарства и другие товары первой необходимости.
Отчет о потраченных деньгах волонтеров обяжут предоставить к 1 февраля 2021 года.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство РФ выделит находящимся за рубежом россиянам 500 миллионов рублей из-за пандемии коронавируса.
Президент РФ Владимир Путин 2 апреля выступил со вторым обращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции. Глава государства распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплат, но не исключил сокращения этого срока в случае изменения ситуации к лучшему.
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