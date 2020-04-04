В России ввели мораторий на возбуждение уголовных дел о банкротстве
Уголовного преследования удастся избежать тем, чей бизнес более всего пострадал на фоне ситуации с коронавирусом.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Jiri Hubatka, Frank Hoermann/SVEN SIMON; Известия / Константин Кокошкин, Зураб Джавахадзе; ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Правительство РФ приняло решение ввести мораторий на возбуждение уголовных дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении некоторых должников сроком на шесть месяцев. Информация об этом появилась на официальном сайте Кабмина в субботу, 4 апреля.
«Мораторий на банкротство вводится в отношении организаций и ИП, чья основная деятельность связана со сферами, наиболее пострадавшими в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, для оказания первоочередной адресной поддержки, утверждаемом Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики», — говорится в постановлении правительства.
Сообщается, что список организаций, попадающих под действие закона, опубликован на официальном сайте правительства РФ. Данное постановление вступает в силу со дня его публикации.
Ранее Госдума одобрила право Кабмина вводить мораторий на возбуждение уголовных дел о банкротстве. Данная мера вводится только в исключительных случаях: при ЧС природного и техногенного характера, а также в случае существенного изменения курса национальной валюты и тому подобных обстоятельствах.
Отмечается, что правительство РФ оставляет за собой право продлить срок моратория в случае, если не отпали обстоятельства, послужившие основание для его введения.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как прокомментировали владельцы малого и среднего бизнеса в России новость о продлении карантина на фоне угрозы заражения COVID-19.
Президент РФ Владимир Путин 2 апреля выступил со вторым обращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции. Глава государства распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплат, но не исключил сокращения этого срока в случае изменения ситуации к лучшему.
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