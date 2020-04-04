«Не очень хочется ослепнуть»: Продюсер Лободы сожгла глаза кварцевой лампой

Продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина на своей странице в Instagram рассказала подписчикам, что сожгла глаза кварцевой лампой. 37-летняя директор знаменитости, по всей видимости, несколько переусердствовала с мерами профилактики во время пандемии коронавируса.

«Я и до пандемии была человеком крайне осторожным и в чем-то Говардом Хьюзом и Владимиром Маяковским одновременно. А теперь, конечно, все гипертрофировалось, и вчера я сожгла себе сетчатку глаза кварцевой лампой. Просто включила ее, и какое-то время находилась в непосредственной близости. Очень короткое, но, тем не менее», — написала Нателла Крапивина.

Instagram @natellakrapivina

Продюсер Светланы Лободы отметила, что всю ночь не могла сомкнуть глаз. Ее мучила невыносимая боль. Нателла Крапивина добавила, что опубликовала этот пост в первую очередь для самой себя.

«Я пишу это, в первую очередь, чтобы для себя самой зафиксировать, что не стоит слишком усердствовать. Потому что все мы умрем. Ну или почти все. И как-то не очень хочется до этого времени ослепнуть», — написала продюсер.

Нателла Крапивина призвала подписчиков соблюдать осторожность с рециркуляторами и бактерицидными облучателями. По ее мнению, включать эти приборы следует только на короткое время и в свое отсутствие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лобода взбудоражила фанатов домашним селфи.