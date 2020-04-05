Вот это помощь! Структуры ООН предлагают открыть миграционные лагеря из-за COVID-19
Главный редактор общественно-политического интернет-издания Виктор Мараховский о том, как организации, лоббирующие те или иные интересы, наплевательски относятся к жизням миллионов людей.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nicolas Economou; 5-tv.ru
Посреди всеобщей паники почти незамеченным прошло на этой неделе воззвание четырех авторитетных международных организаций, хотя оно имеет прямое отношение к глобальной эпидемии. Эти организации — Управление верховного комиссара по правам человека ООН, Международная организация по миграции при ООН, Международное агентство по делам беженцев ООН и, наконец, Всемирная организация здравоохранения — решили внести совместный вклад в дело победы над коронавирусом. А именно — они призвали немедленно освободить беженцев и мигрантов, содержащихся под стражей «в стесненных и антисанитарных условиях», а также выпустить из миграционных лагерей детей-мигрантов и их семьи (так и написано — «и их семьи»). Потому что коронавирус угрожает всем, а нелегалы подвержены особенно повышенному риску заражения. Ведь там, где их держат, с самоизоляцией все довольно плохо, а уровень санитарии ниже, чем хотелось бы.
Что тут стоит отметить. По факту уважаемые международные организации требуют освободить вообще всех мигрантов из-под стражи. Ну, просто потому, что находиться под стражей — это и значит, находиться в стесненных условиях. То есть, в случае Европы, например, ооновские структуры предложили по факту освободить и выпустить странам, и без того задыхающимся от проблем, гулять по своей территории еще несколько сотен тысяч человек, не понимающих местного языка и имеющих слабое представление как о местных социальных, так и о местных медицинских нормах.
Казалось бы, что могло быть менее уместно, чем эта мера сейчас, посреди всех бесчисленных катастроф, с которыми столкнулись санитарно-медицинские системы передовых стран. Но есть мнение, что все логично. И что в этом-то как раз и объяснение того факта, почему сейчас в маленькой Италии трупов вчетверо больше, чем в гигантском Китае, а США всерьез рассчитывают на 100-200 тысяч погибших.
Просто, как мы видим, каждая организация в передовом мире лоббирует строго интересы тех, кто ее поддерживает. Кто-то «топит» за нелегалов, кто-то — за права этнических меньшинств, кто-то — за сексуальное равноправие. Об общей пользе тут думать просто некогда. И в итоге, когда прилетает общая беда — вроде нынешней — все, что приходит в голову этим людям, это усилить накал требований для продвижения интересов своей клиентелы. Так не то что из пневмонии, так из насморка можно глобальную катастрофу сделать.
По данным на 5 апреля, коронавирусной инфекцией заражены 1 202 827 человек в мире.
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