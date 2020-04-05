Режим самоизоляции в России исполняется на «четверку»

Победить вирус можно только сплотившись. И тут нужно четко понимать, как себя вести, откуда брать достоверную информацию, что можно делать, а что опасно? Президент отметил, что конкретные правила и рекомендации должны вырабатывать местные власти в координации с федеральным центром. Именно местные власти, в зависимости от конкретной ситуации в регионе. Роман Ишмухаметов собрал самое важное — как нам жить?

За неделю — им удалось переоборудовать кухню в игровую. И научиться гулять на балконе. И готовить по сложным рецептам кулинарных блогов. Шитовы, как и миллионы россиян не ожидали что выходная неделя растянется на месяц, но ситуацию с коронавирусом недооценивать смертельно опасно.

«Если это необходимые меры, если это поможет остановить распространение — почему нет?! Дети рады, что папа останется дома», — рассказывает житель Москвы Николай Шитов.

В России почти не осталось регионов, где не выявлен коронавирус, общее число заболевших постепенно приближается к пяти тысячам. Ситуация везде разная. Именно поэтому регионам делегировали дополнительные полномочия.

«Регионы сами, в значительной степени исходя из объективной ситуации будут принимать решения о том, какой режим в субъекте федерации или в его отдельных муниципалитетах вводится в соответствии с Указом президента России, какие учреждения и организации должны приостановить свою деятельность, а какие могут ее продолжить при строгом обеспечении безопасности граждан», — подчеркнул Владимир Путин.

У губернаторов есть выбор, значит и ответственность возросла. Для всех 85 регионов единого, универсального режима не предусмотрено. Если в Петербурге плотность населения составляет почти четыре тысячи человек на квадратный километр, то в Якутии на одного человека приходится три квадратных километра. И очевидно, что подходы в преодолении кризиса будут разными. В самом большом регионе страны достаточно изолировать районы, в которых есть заболевшие, в крупном мегаполисе так поступить не получится — здесь все слишком близки друг к другу. Так что шаблонных, трафаретных решений нет и не может быть.

«Необходимо с учетом местных особенностей, не калькируя московский опыт, заниматься обеспечением безопасности здоровья граждан», — считает политолог Павел Данилин.

И губернаторы сейчас как раз заняты поиском таких оптимальных решений. В Тверской области будет работать флагман экономики региона — вагоностроительный завод и все его партнеры. В Калининградской области не остановятся стройки и заводы, которые производят необходимые материалы. В Северной столице, как заявил губернатор Александр Беглов, полтора десятка предприятий можно перепрофилировать на выпуск медицинской продукции. Президент еще раз, после обращения к россиянам, уже на встрече с постоянными членами Совбеза заострил на этом внимание — регионам важно проявлять самостоятельность.

«У нас много малых населенных пунктов, поселков городского типа, просто деревень и поселков, маленьких городов. Везде разная ситуация. Экономика и так находится в сложном положении. Поэтому каких‑то общих директивных указаний, которые подрывают экономическую деятельность, давать не следует. Мы, уверен, пошли по абсолютно правильному пути. Но нужно оказать помощь и федеральным органам власти, и региональным властям, и муниципальным, прежде всего, в налаживании этого взаимодействия между ними», — подчеркнул президент России.

Государство не оставит один на один с проблемами тех, кто переживает тяжелые времена. На этой неделе Госдума и Совет Федерации единогласны приняли законы о снижении страховых взносов для малого и среднего бизнеса — до 15%. Самим же банкам из резервного фонда выделено пять миллиардов на обеспечение кредитных каникул для индивидуальных предпринимателей и граждан, если их доходы уменьшились на треть.

«Насколько мы сможем максимальное количество людей вовлечь в эту борьбу с опасной эпидемией, ровно настолько мы быстрее сможем справиться с этим вызовом», — уверен директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Не менее важная задача — не допустить распространение коронавируса. Главы регионов так же решают сами, какие профилактические меры будут введены на их территориях и регулировать их жесткость в зависимости от сознательного поведения граждан. Например, QR коды, которые должны были контролировать режим самоизоляции в Москве, в результате не понадобились — жители столицы проявили сознательность.

Петербург первым из всех регионов ограничил время работы метро. Теперь подземка закрывается в десять вечера. Впрочем, пассажиропоток и без ограничений упал почти на 80%. Сейчас почти шесть вечера. Обычно в это время в вагоне очень тесно. Но сейчас здесь только восемь человек. Большинство людей в масках.

Крупнейший российский поисковик ежедневно в режиме реального времени отслеживает уровень самоизоляции крупных городов. Оценка по всей стране приближается к четверке. Круглыми отличниками по объективным причинам мы едва ли сможем стать, учитывая, что некоторым из нас все же необходимо ездить на работу, но твердыми «хорошистами» — вполне. Но для этого нужно остаться дома, поставить на паузу путешествия и планы на южный отдых. В Краснодарском крае и Крыму точно не ждут гостей. Это время всем нам необходимо, чтобы пик заболеваемости мы прошли по самому мягкому сценарию. И чтобы окончательно проявились симптомы у всех носителей вируса в любой его форме. Об этом говорил Владимир Путин во время своего обращения еще на прошлой неделе.

«Обращаюсь ко всем гражданам страны. Давайте не будем поступать, полагаясь на наше русское „авось“. Не думайте, пожалуйста, как у нас бывает: „А, меня это не коснется!“ Это может коснуться каждого. И тогда то, что происходит сегодня во многих западных странах, и в Европе, и за океаном, может стать нашим ближайшим будущим. Все рекомендации необходимо обязательно соблюдать. Надо поберечь и себя, и своих близких, проявить дисциплину и ответственность. И поверьте, самое безопасное сейчас — побыть дома», — заявил российский лидер.

Только от нашей ответственности сейчас будет зависеть, как скоро все мы вернемся к своей привычной жизни, выйдем на работу и пойдем гулять в парки. А пока Екатерина Зубарева за неделю изоляции уже освоила фитнес, вместо гантелей — баллоны воды. И, конечно, все свое свободное время подарила сыну.

«Я поняла, что это — обоснованное решение. Представьте, чтобы случилось, если бы пятого апреля все открыли. Народ хлынул бы туда, и эпидемия продолжалась бы», — считает Екатерина Зубарева.

С Екатериной согласна и семья Короткевичей. Им скучать не приходится: дети, две кошки, две собаки — все вместе. Пока младшие учатся музыке, взрослые — шьют и готовят.

Похоже, мы никогда не будем так хотеть вернуться на работу, как в дни традиционных майских каникул. Но жесткие вынужденные меры — проверенный путь, и, как показал мировой опыт, чем раньше они вводятся и чем жестче соблюдаются, тем быстрее отступает болезнь, меньше издержки для экономики и общества. И каждый из нас без преувеличения может этому помочь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пик заболеваемости в России пока не пройден.

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