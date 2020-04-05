Психотерапевты оценили риск усиления весеннего обострения после изоляции
Врачи отметили, что сейчас россияне пребывают в психическом напряжении из-за пандемии.
Фото: www.globallookpress.com / photorevolution
Режим изоляции, в котором оказались россияне и жители других стран из-за пандемии коронавируса, может усугубить обострение психических расстройств у людей, страдающих ими. Такое мнение в беседе с изданием URA.RU высказали несколько психотерапевтов.
Весной невротические заболевания традиционно усиливаются, а вынужденное ограничение передвижение может усилить их проявление, заметил в беседе с изданием врач-психиатр Андрей Бабин. Согласился с ним и другой специалист, Георгий Асмусин, отметивший, что для душевного спокойствия человек нуждается в четкой организации жизни, режим которой из-за пандемии нарушился.
«Сейчас мы находимся в ситуации мощного психического напряжения, на которую накладывается неуверенность в завтрашнем дне. Человек не привык сам занимать свое время, мы умеем лишь поступать так, как нам скажут родственники, друзья, начальство», — пояснил психотерапевт.
Снизить уровень агрессии из-за изоляции можно с помощью информирования, чтобы люди понимали цель карантина — уберечь их от болезни, заметил также врач-психотерапевт Владимир Лозовой.
«Если человек понимает, по какой именно причине он сидит дома и от чего бережется, то его поведение может измениться», — заключил эксперт.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие негативные последствия карантина могут грозить пожилым людям.
Президент РФ Владимир Путин 2 апреля выступил со вторым обращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции. Глава государства распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплат, но не исключил сокращения этого срока в случае изменения ситуации к лучшему.
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