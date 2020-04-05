Названы регионы России без коронавируса. Их осталось всего шесть

Ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 до сих пор не выявили всего в шести регионах России. До остальных 79 субъектов РФ вирус уже добрался.

Список российских регионов, до которых по состоянию на 5 апреля не добрался коронавирус, предоставили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Республика Алтай; Карачаево-Черкесия; Карелия; Ненецкий округ; Тува; Чукотка.

Карту распространения заболевания в РФ смотрите на 5-tv.ru.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 5 389 случаев коронавируса в 79 регионах. За весь период зафиксировано 45 летальных исходов, выздоровели 355 человек. За последние сутки число больных COVID-19 увеличилось на 658, зафиксированы два летальных исхода.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что акцию «Бессмертный полк» могут перенести или отменить из-за коронавируса. Организаторы не планируют заменять шествие людей на проезд колонн автомобилей.

Президент РФ Владимир Путин 2 апреля выступил со вторым обращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции. Глава государства распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплат, но не исключил сокращения этого срока в случае изменения ситуации к лучшему.

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