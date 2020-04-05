Названы регионы России без коронавируса. Их осталось всего шесть
За минувшие сутки больных COVID-19 стало больше на 658 человек. Карту распространения заболевания в РФ смотрите на 5-tv.ru.
Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 до сих пор не выявили всего в шести регионах России. До остальных 79 субъектов РФ вирус уже добрался.
Список российских регионов, до которых по состоянию на 5 апреля не добрался коронавирус, предоставили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
- Республика Алтай;
- Карачаево-Черкесия;
- Карелия;
- Ненецкий округ;
- Тува;
- Чукотка.
Карту распространения заболевания в РФ смотрите на 5-tv.ru.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 5 389 случаев коронавируса в 79 регионах. За весь период зафиксировано 45 летальных исходов, выздоровели 355 человек. За последние сутки число больных COVID-19 увеличилось на 658, зафиксированы два летальных исхода.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что акцию «Бессмертный полк» могут перенести или отменить из-за коронавируса. Организаторы не планируют заменять шествие людей на проезд колонн автомобилей.
Президент РФ Владимир Путин 2 апреля выступил со вторым обращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции. Глава государства распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплат, но не исключил сокращения этого срока в случае изменения ситуации к лучшему.
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