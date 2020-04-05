Священник рассказал, состоятся ли службы на Благовещение

По словам настоятеля петербургского Князь-Владимирского собора Владимира Сорокина, службы в храме проходят каждый день как обычно, но с соблюдением всех мер безопасности.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Один из главных православных праздников — Благовещение — 7 апреля православная церковь собирается отмечать как обычно, несмотря на объявленный в связи с угрозой распространения коронавируса режим самоизоляции. Об этом сообщил 5-tv.ru настоятель санкт-петербургского Князь-Владимирского собора протоиерей Владимир Сорокин.

«У нас расписание нисколько не менялось», — заявил священник.

Он уточнил, что службы в храмах идут каждый день без изменений, при этом церковь соблюдает все условия и нормы, которые предъявляет Роспотребнадзор: все дезинфицируется спиртом, крест целовать верующим не дают. По словам отца Владимира, люди все грамотные и сами соблюдают меры безопасности. Кто-то надевает маску, кто-то нет — строгих требований церковь не предъявляет.

«Мы знаем, и нам врачи серьезные говорили — вот мне лично говорили сколько раз — что в храме православном все составлено так, что ни одна бацилла, ни один вирус выжить не может. Потому что у нас все везде медь — и кресты, и чаши, и оградки, и ручки, — все. У нас все везде если не серебро, то медь. А медь и серебро — они антисептиками являются. Кроме того, у нас постоянно сжигается ладан, а ладан — это для вируса смертельно», — рассказал священник.

Кроме того, по словам батюшки, верующие надеются на милость божию. Поэтому никто в церкви не заболел и не заболеет, уверен отец Владимир.

«Соблюдаем все что нужно и служим. Без всяких изменений. У нас все идет по плану… Мы свое дело делаем: молимся, и Господь нас слышит», — заключил настоятель Князь-Владимирского собора.

Благовещение Пресвятой Богородицы — один из главных христианских праздников. Православные отмечают его ежегодно 7 апреля. В этот день, по преданию, Деве Марии явился архангел Гавриил, возвестил о скором рождении сына. Через девять месяцев появился на свет младенец Иисус.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, глава Русской православной церкви патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих воздержаться от посещения церквей, пока в мире распространяется коронавирус. При том он отметил, что полвека во время проповедей призывал людей приходить в храмы, и нынешнее обращение далось ему с большим трудом.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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