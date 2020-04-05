Роспотребнадзор установит число россиян с иммунитетом к коронавирусу
По словам главы ведомства Анны Поповой, накопить и проанализировать собранные данные удастся спустя десять дней после начала исследования.
Фото: www.globallookpress.com / European Centre For Disease Prev
Роспотребнадзор установит число россиян уже получивших иммунитет к коронавирусу. Об этом в эфире федерального канала заявила глава ведомства Анна Попова. По ее словам, уже на следующей неделе будет зарегистрирована тест-система государственного научного центра «Вектор», позволяющая определить наличие антител к COVID-19.
«Уже запланировано и разработано популяционное исследование. Надо понимать, что делается в популяции, там, где было очень широкое распространение, в Москве и Московской области, и где еще не было совсем вируса, как защищена и как не защищена популяция», — цитирует Анну Попову Интерфакс.
Глава Роспотребнадзора добавила, что систематизировать и проанализировать полученные данные по иммунитету россиян удастся спустя десять дней после начала исследования.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия пока избегает взрывного роста заражения коронавирусом.
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