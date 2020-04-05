По словам главы ведомства Анны Поповой, накопить и проанализировать собранные данные удастся спустя десять дней после начала исследования.

Роспотребнадзор установит число россиян с иммунитетом к коронавирусу

Фото: www.globallookpress.com / European Centre For Disease Prev

Тема:
Эпидемия коронавируса

Роспотребнадзор установит число россиян уже получивших иммунитет к коронавирусу. Об этом в эфире федерального канала заявила глава ведомства Анна Попова. По ее словам, уже на следующей неделе будет зарегистрирована тест-система государственного научного центра «Вектор», позволяющая определить наличие антител к COVID-19.

«Уже запланировано и разработано популяционное исследование. Надо понимать, что делается в популяции, там, где было очень широкое распространение, в Москве и Московской области, и где еще не было совсем вируса, как защищена и как не защищена популяция», — цитирует Анну Попову Интерфакс.

Глава Роспотребнадзора добавила, что систематизировать и проанализировать полученные данные по иммунитету россиян удастся спустя десять дней после начала исследования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия пока избегает взрывного роста заражения коронавирусом.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
5 апр
Полное видео задержания москвича с собакой, который проклинал полицейских
5 апр
Отмененная из-за коронавируса велогонка «Тур Фландрии» проходит в виртуальном формате
5 апр
Священник рассказал, состоятся ли службы на Благовещение
5 апр
«Я у твоих ног»: Семенович порадовала фото в шикарном платье с глубоким декольте
5 апр
Оставаться дома, или работать по-тихому: как россияне соблюдают режим самоизоляции
5 апр
Жителя Томска после путешествия по РФ во время режима самоизоляции поместили в обсервацию
5 апр
Белоруссия отменила все поезда в Россию из-за коронавируса
5 апр
Россия пока избегает взрывного роста заражения коронавирусом — Роспотребнадзор
5 апр
Вот это помощь! Структуры ООН предлагают открыть миграционные лагеря из-за COVID-19
5 апр
Названы регионы России без коронавируса. Их осталось всего шесть

Читайте также

+4° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 30%
77.73
-0.99 85.74
-0.22
Что в имени тебе моем? Пары несовместимых женских и мужских имен

Последние новости

19:26
Скончался писатель-фантаст Владимир Свержин
19:25
Роспотребнадзор установит число россиян с иммунитетом к коронавирусу
19:11
Полное видео задержания москвича с собакой, который проклинал полицейских
18:55
Радиация в очаге лесного пожара под Чернобылем превысила норму в 16,5 раза
18:41
«Как Барби»: Блэк Чайна с полуприкрытой грудью покорила фанатов
18:25
Отмененная из-за коронавируса велогонка «Тур Фландрии» проходит в виртуальном формате

Сейчас читают

Священник рассказал, состоятся ли службы на Благовещение
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 6 по 12 апреля
«Мы не вечные»: кулинарный телеведущий Сталик Ханкишиев обратился к подписчикам из реанимации

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок