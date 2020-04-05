Россияне оценили вероятность заразиться коронавирусом
Центр стратегических разработок опубликовал результаты соответствующего опроса.
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Фото, видео: ТАСС/Федоров Максим, 5-tv.ru
Центр стратегических разработок (ЦСР) опубликовал результаты опроса россиян на тему оценки вероятности заражения коронавирусом, сообщают «Известия».
Согласно исследованию, жители России уверены, что могут «подцепить» инфекцию лишь в 24% случаев. 60% респондентов, среди которых женщины, студенты и безработные, признались, что боятся заразиться новым внеклеточным агентом. 90% опрошенных ЦСР согласны в качестве одной из мер профилактики соблюдать режим самоизоляции.
По мнению вирусологов, россияне довольно скудно информированы о коронавирусе — всего лишь на 8%. При этом правила поведения при наличии симптомов нового внеклеточного агента знает 68% наших соотечественников.
64% респондентов уверены в оптимистичном развитии ситуации с угрозой распространения COVID-19. Эксперты считают, что подобные настроения россиян помогут избежать паники среди всего населения.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что назван самый явный симптом коронавируса.
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