Россияне оценили вероятность заразиться коронавирусом

Центр стратегических разработок опубликовал результаты соответствующего опроса.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС/Федоров Максим, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Центр стратегических разработок (ЦСР) опубликовал результаты опроса россиян на тему оценки вероятности заражения коронавирусом, сообщают «Известия».

Согласно исследованию, жители России уверены, что могут «подцепить» инфекцию лишь в 24% случаев. 60% респондентов, среди которых женщины, студенты и безработные, признались, что боятся заразиться новым внеклеточным агентом. 90% опрошенных ЦСР согласны в качестве одной из мер профилактики соблюдать режим самоизоляции.

По мнению вирусологов, россияне довольно скудно информированы о коронавирусе — всего лишь на 8%. При этом правила поведения при наличии симптомов нового внеклеточного агента знает 68% наших соотечественников.

64% респондентов уверены в оптимистичном развитии ситуации с угрозой распространения COVID-19. Эксперты считают, что подобные настроения россиян помогут избежать паники среди всего населения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что назван самый явный симптом коронавируса.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
5 апр
В Нижегородской области умерли две пациентки с коронавирусом
5 апр
«Боже, жену храни!» — Муж Сати Казановой перепел гимн Российской империи
5 апр
Антикризисный план: власти РФ ежедневно мониторят ситуацию с бизнесом
5 апр
Назван самый явный симптом коронавируса
5 апр
Когда в России пойдет на спад пандемия коронавируса — мнение Тамары Глоба
5 апр
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на вечер 5 апреля
5 апр
«Помаду дать?!» — Лера Кудрявцева показала подписчикам, как ее дочь красит губы
5 апр
Еще один депутат Мосгордумы заразился коронавирусом
5 апр
Роспотребнадзор установит число россиян с иммунитетом к коронавирусу
5 апр
Полное видео задержания москвича с собакой, который проклинал полицейских

Читайте также

-2° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
77.73
-0.99 85.74
-0.22
Когда в России пойдет на спад пандемия коронавируса — мнение Тамары Глоба

Последние новости

0:01
Канун Благовещения: что можно и нельзя 6 апреля
23:50
В Тюменской области вооруженный мужчина открыл огонь по людям
23:30
Столичная полиция обнаружила пропавших с деньгами подростков в Москве
23:16
Собчак «подстрелила» пытавшегося сбежать из карантина «Иуду» Богомолова
23:00
Россияне оценили вероятность заразиться коронавирусом
22:44
Пользователи раскритиковали звезду Playboy за обнаженную пародию на школьную «дистанционку»

Сейчас читают

«У нее нет моих зубов»: Лолита Милявская оставила дочь без наследства
Когда в России пойдет на спад пандемия коронавируса — мнение Тамары Глоба
«Мы не вечные»: кулинарный телеведущий Сталик Ханкишиев обратился к подписчикам из реанимации

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок