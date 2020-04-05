Россияне оценили вероятность заразиться коронавирусом

Центр стратегических разработок (ЦСР) опубликовал результаты опроса россиян на тему оценки вероятности заражения коронавирусом, сообщают «Известия».

Согласно исследованию, жители России уверены, что могут «подцепить» инфекцию лишь в 24% случаев. 60% респондентов, среди которых женщины, студенты и безработные, признались, что боятся заразиться новым внеклеточным агентом. 90% опрошенных ЦСР согласны в качестве одной из мер профилактики соблюдать режим самоизоляции.

По мнению вирусологов, россияне довольно скудно информированы о коронавирусе — всего лишь на 8%. При этом правила поведения при наличии симптомов нового внеклеточного агента знает 68% наших соотечественников.

64% респондентов уверены в оптимистичном развитии ситуации с угрозой распространения COVID-19. Эксперты считают, что подобные настроения россиян помогут избежать паники среди всего населения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что назван самый явный симптом коронавируса.

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