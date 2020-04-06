Какие профессии могут стать невостребованными после спада пандемии

Пандемия коронавирусной инфекции изменит рынок труда в недалеком будущем. Об этом пишет RT со ссылкой на исследования Института прогрессивного образования. По данным экспертов, после отмены всеобщего карантина отдельные профессии могут стать невостребованными.

В первую очередь в зону риска попадут турагенты и экскурсоводы. Из-за ограничений в передвижении на время борьбы с COVID-19 многие туристические компании приостановили работу и провели сокращения. В ближайшее время кадровая перестройка в этой сфере продолжится.

В нелегком положении также окажутся сотрудники фитнес-индустрии, юридические консультанты, переводчики, учителя, репетиторы, риелторы, event-менеджеры, работники сферы моды и визажа, а также стационарного общепита.

Ранее 5-tv.ru писал, что петербуржцы активно ищут новую работу в период пандемии.

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