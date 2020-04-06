Волочкова показала свадебное платье с экстремально глубоким декольте
Балерина решилась выйти замуж в разгар пандемии.
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Фото, видео: Instagram @volochkova_art
Пик распространения коронавируса не повлиял на планы Анастасии Волочковой. На своей странице в Instagram балерина объявила, что готовится к свадьбе. Звезда похвасталась подвенечным платьем с максимально глубоким декольте и позолоченной вышивкой на белой ткани. К нему она надела босоножки с большими цветками. А чтобы защититься от COVID-19, специально для нее сшили маску, на которой стразами изображены ее инициалы.
До этого Волочкова обещала грандиозную свадьбу, за время которой желала сменить семь нарядов. Первая брачная ночь планировалась в роскошной петербургской квартире, которую для балерины прежде купил бывший возлюбленный Сулейман Керимов.
Теперь в связи с режимом самоизоляции событие отпразднуют в роскошном особняке звезды. Анастасия обещает погулять от души. Разделят ли это желание во время пандемии приглашенные ей знакомые, пока неизвестно.
Имени будущего мужа Волочкова, как и прежде, скрывает. Но при записи во время демонстрации балериной ее праздничной маски мужчина случайно попал в кадр через зеркало. Не исключено, что теперь папарацци установят его личность. Впрочем, это может стать известно и в день скорой свадьбы.
Ранее 5-tv.ru писал, что скучающая дома Анастасия Волочкова «станцевала» со своим котом.
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