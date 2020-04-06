Школьники в России возвращаются к знаниям и садятся за виртуальные парты

С понедельника российские школы и ВУЗы начинают дистанционное обучение. До этого учащиеся находились на каникулах. Теперь же педагоги будут давать задания и проверять их по интернету. Новый материал также предлагается изучить в режиме видеоконференции.

Дети, которые не имеют компьютеров дома, смогут получить планшеты в школе. Так, выяснилось, что в Петербурге почти 17 тысяч учащихся нуждаются в таких электронных устройствах.

Губернатор Александр Беглов обратился к жителям города и бизнесменам с просьбой поделиться техникой — возможно, не новой, но которая исправно работает. Четыре тысячи планшетов и ноутбуков через Комитет по образованию уже передали в дар или во временное пользование.

В связи с эпидемией коронавируса в виртуальный мир уходит и ряд международных соревнований. Так, как ранее рассказывал 5-tv.ru, в новом формате проходит отмененная из-за пандемии велогонка «Тур Фландрии».

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