Школьники в России возвращаются к знаниям и садятся за виртуальные парты

Сегодня образовательный процесс будет возобновлен и для студентов российских вузов.

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Фото, видео: ТАСС/Sebastian Gollnow, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

С понедельника российские школы и ВУЗы начинают дистанционное обучение. До этого учащиеся находились на каникулах. Теперь же педагоги будут давать задания и проверять их по интернету. Новый материал также предлагается изучить в режиме видеоконференции.

Дети, которые не имеют компьютеров дома, смогут получить планшеты в школе. Так, выяснилось, что в Петербурге почти 17 тысяч учащихся нуждаются в таких электронных устройствах.

Губернатор Александр Беглов обратился к жителям города и бизнесменам с просьбой поделиться техникой — возможно, не новой, но которая исправно работает. Четыре тысячи планшетов и ноутбуков через Комитет по образованию уже передали в дар или во временное пользование.

В связи с эпидемией коронавируса в виртуальный мир уходит и ряд международных соревнований. Так, как ранее рассказывал 5-tv.ru, в новом формате проходит отмененная из-за пандемии велогонка «Тур Фландрии».

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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