Россиян освободят от пени за неуплату коммунальных услуг

Правительство РФ запретило начисление пени за неуплату коммунальных услуг до 1 января 2021 года. Об этом пишут «Ведомости». По данным газеты, премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление. Документ пока не опубликован. Его создание стало одной из мер органов власти в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции и введения карантинного режима.

Отмечается, что помимо временной отмены неустойки приостанавливаются взносы за капитальный ремонт. Также устанавливается запрет на отключение неплательщикам доступа к услугам.

На желание кабмина отменить пени отреагировали энергетики. По словам представителей крупных ресурсоснабжающих компаний, часть населения может воспринять льготы как повод не платить за ЖКУ. В результате организации прогнозируют рост долгов на миллиарды рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что плату за услуги ЖКХ могут облегчить из-за коронавируса.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112