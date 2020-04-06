Россиян освободят от пени за неуплату коммунальных услуг
Кабмин запретил начислять неустойку за просрочку платежей по ЖКХ до следующего года.
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Фото, видео: ТАСС/Вергун Антон, /Астахов Дмитрий, /Смирнов Владимир, / Вергун Антон
Правительство РФ запретило начисление пени за неуплату коммунальных услуг до 1 января 2021 года. Об этом пишут «Ведомости». По данным газеты, премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление. Документ пока не опубликован. Его создание стало одной из мер органов власти в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции и введения карантинного режима.
Отмечается, что помимо временной отмены неустойки приостанавливаются взносы за капитальный ремонт. Также устанавливается запрет на отключение неплательщикам доступа к услугам.
На желание кабмина отменить пени отреагировали энергетики. По словам представителей крупных ресурсоснабжающих компаний, часть населения может воспринять льготы как повод не платить за ЖКУ. В результате организации прогнозируют рост долгов на миллиарды рублей.
Ранее 5-tv.ru писал, что плату за услуги ЖКХ могут облегчить из-за коронавируса.
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