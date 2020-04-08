Настоятель Киево-Печерской лавры рассказал о вспышке коронавируса в монастыре
Митрополит Вышгородский Павел записал видеообращение, в котором рассказал о симптомах заразившихся монахов.
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Фото, видео: ZUMA / TASS, Facebook @religionpravda
Положительный тест на коронавирус подтвердился у настоятеля Киево-Печерской лавры и других монахов. Эту информацию накануне донес до зрителей в своем видеообращении митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь). Наместник монастыря отреагировал на появившиеся в СМИ и социальных сетях слухи о том, что он тяжело болеет.
«Это не правда, я нахожусь под контролем врачей. И братья также. Мы не ангелы, мы тоже имеем право болеть, хотя и не хотелось бы. Но так Господь устроил, что приходится страдать. Мы переносим все это с радостью. Исполняем все предписания, которые нужны — дезинфекции и всякого рода очищения. Господь нам поможет, я верю», — сказал прихожанам епископ.
Тем временем, лавру закрыли для посещений на карантин. Сколько еще зараженных среди священнослужителей, митрополит не уточнил. Большинство монахов сделали тесты в день записи обращения. По информации диакона РПЦ Андрея Кураева, около 50 человек лежат по кельям и в изоляторе.
«Мы живы, мы здоровы. Да у нас есть и воспаление легких, и грипп, но мы переносим это все. Прошу всех молиться, и не надо паниковать», — завершил речь настоятель.
Ранее 5-tv.ru писал, что патриарх Кирилл призвал россиян воздержаться от посещения храмов из-за коронавируса.
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