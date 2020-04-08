Положительный тест на коронавирус подтвердился у настоятеля Киево-Печерской лавры и других монахов. Эту информацию накануне донес до зрителей в своем видеообращении митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь). Наместник монастыря отреагировал на появившиеся в СМИ и социальных сетях слухи о том, что он тяжело болеет.

«Это не правда, я нахожусь под контролем врачей. И братья также. Мы не ангелы, мы тоже имеем право болеть, хотя и не хотелось бы. Но так Господь устроил, что приходится страдать. Мы переносим все это с радостью. Исполняем все предписания, которые нужны — дезинфекции и всякого рода очищения. Господь нам поможет, я верю», — сказал прихожанам епископ.

Тем временем, лавру закрыли для посещений на карантин. Сколько еще зараженных среди священнослужителей, митрополит не уточнил. Большинство монахов сделали тесты в день записи обращения. По информации диакона РПЦ Андрея Кураева, около 50 человек лежат по кельям и в изоляторе.

«Мы живы, мы здоровы. Да у нас есть и воспаление легких, и грипп, но мы переносим это все. Прошу всех молиться, и не надо паниковать», — завершил речь настоятель.

Ранее 5-tv.ru писал, что патриарх Кирилл призвал россиян воздержаться от посещения храмов из-за коронавируса.