Петербургская фигуристка заразилась коронавирусом в Италии

Коронавирус диагностировали двадцатилетней фигуристке из Петербурга Кристине Шошиной, пишет сайт Teleprogramma.pro. Об этом спортсменка рассказала во время прямого эфира у другой фигуристки Станиславы Константиновой в Instagram.

По словам девушки, она находится в Италии. Там же ей поставили диагноз. О ее заражении стало известно во время путешествия на корабле. На нем находилось десять россиян. Положительный результат теста выявили только у Шошиной.

После этого ее и других пассажиров изолировали в каютах. Тогда у спортсменки случилась паническая атака. Успокоиться помогло вино. Сейчас девушка по-прежнему остается в Италии, но чувствует себя лучше.

На счету у молодой фигуристки первое место по первому спортивному разряду в петербургской Академии фигурного катания и победа в «Таллин-Трофи».

Ранее 5-tv.ru писал, что петербуржцы массово нарушили режим самоизоляции из-за теплой погоды.