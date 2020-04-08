Петербургская фигуристка заразилась коронавирусом в Италии
Диагноз Кристине Шошиной поставили на корабле, после чего ее и других пассажиров изолировали.
Фото: Facebook @Kristina Shoshina
Коронавирус диагностировали двадцатилетней фигуристке из Петербурга Кристине Шошиной, пишет сайт Teleprogramma.pro. Об этом спортсменка рассказала во время прямого эфира у другой фигуристки Станиславы Константиновой в Instagram.
По словам девушки, она находится в Италии. Там же ей поставили диагноз. О ее заражении стало известно во время путешествия на корабле. На нем находилось десять россиян. Положительный результат теста выявили только у Шошиной.
После этого ее и других пассажиров изолировали в каютах. Тогда у спортсменки случилась паническая атака. Успокоиться помогло вино. Сейчас девушка по-прежнему остается в Италии, но чувствует себя лучше.
На счету у молодой фигуристки первое место по первому спортивному разряду в петербургской Академии фигурного катания и победа в «Таллин-Трофи».
Ранее 5-tv.ru писал, что петербуржцы массово нарушили режим самоизоляции из-за теплой погоды.
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