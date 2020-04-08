Журналисты посвятили белоснежную обложку врачам и ожиданию возвращения прежней жизни.

Журнал Vogue впервые выйдет с пустой обложкой из-за коронавируса

Фото: Zuma\TASS

Тема:
Эпидемия коронавируса

Редакция итальянской версии журнала Vogue сообщила, что впервые в своей истории номер выйдет с пустой обложкой. Ее изображение появилось на официальной странице издания в Instagram.

«Решение напечатать полностью белую обложку впервые в нашей истории было вызвано не отсутствием изображений, а совсем наоборот. Мы приняли его потому, что белый означает много вещей одновременно», — сообщили журналисты.

Они объяснили, что белый цвет символизирует уважение и перерождение, а также форму врачей, рискующих жизнями ради помощи другим. Кроме того, белый цвет представляет собой пустое пространство, которое люди могут сами заполнить идеями, мыслями, историями, строчками стихов, музыкой и заботой о других.

«Белый означает не капитуляцию перед болезнью, а чистый лист, ожидающий заполнения, титульный лист новой истории, которая вот-вот начнется», — считают в Vogue.

 
 
 
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Публикация от Vogue Italia (@vogueitalia)

Как сообщал 5-tv.ru, Италия занимает третье место среди стран мира по числу зараженных коронавирусом нового типа. COVID-19 там болеют около 140 тысяч человек. Число умерших превысило 17 тысяч человек.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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