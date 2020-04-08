Адвокат Сергей Жорин предложил необычную услугу для самоизолированных
Представитель защиты отечественных знаменитостей нашел выход для тех, кто устал сидеть дома.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Звездный адвокат Сергей Жорин в ироничной манере прокомментировал инициативу Министерства юстиции РФ позволить юристам продолжать исполнять свои обязанности очно, несмотря на рекомендуемый режим самоизоляции на фоне борьбы с коронавирусом.
Жорин обратился к подписчикам в Instagram с предложением необычной услуги.
«Если вам надоело гулять с собакой в радиусе 100 метров, вы можете погулять теперь со мной. Правда, это будет стоить дороже. Имейте в виду», — сказал он.
Ранее Минюст России предложил предоставить адвокатам и нотариусам возможность передвижения во время исполнения ими обязанностей при предъявлении соответствующих удостоверений.
Как передавал 5-tv.ru, в Москве полицейских уполномочили штрафовать граждан за нарушение режима самоизоляции.
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