Сандерс сошел с дистанции: политик призвал поддержать Джо Байдена
Сенатор Берни Снадрес снимает свою кандидатуру с президентской гонки уже второй раз. В прошлый раз он отдал свои голоса в пользу Хиллари Клинтон.
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Фото, видео: ТАСС / CNN via ZUMA Wire, 5-tv.ru
Сенатор Берни Снадрес вышел из президентской гонки. Он выдвигался от Демократической партии и был главным конкурентом демократа — Джо Байдена.
Поначалу он одерживал победу на праймериз, но позже сдал позиции. Сандрес снимает свою кандидатуру с президентской гонки уже второй раз. Он принимал участие в предыдущих выборах 2016 года, но тогда отдал свои голоса в пользу Хиллари Клинтон. Сейчас сенатор выступил с обращением к сторонникам и призвал их поддержать Джо Байдена.
«У нас примерно на 300 голосов делегатов меньше, чем у вице-президента Байдена. Поэтому путь к победе буквально невозможен. Сегодня я поздравляю Джо Байдена, очень достойного человека, с которым мы будем сотрудничать, чтобы продвигать прогрессивные идеи», — заявил Сандерс.
Теперь Джозеф Байден стал единственным кандидатом от Демократической партии и главным конкурентом Дональда Трампа на выборах 2020 года.
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