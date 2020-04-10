В этом ей помогла актриса Ирина Горбачева.

Мария Машкова вернулась к семье

Фото: Instagram @masha_mashkova_official

Тема:
Эпидемия коронавируса

Актриса Мария Машкова долгое время не могла вернуться в США к мужу и дочкам из-за сложившейся ситуации с коронавирусом. Однако, благодаря помощи коллеги Ирины Горбачевой, Мария смогла улететь из России. Об этом актриса сообщила в своем микроблоге, где выразила слова признательности своей подруге, рассказывает 7days.ru.

В Россию Мария прилетела по работе, потом начался карантин, авиакомпании прекратили перевозки. Несколько дней назад актриса должна была улететь в США, но рейс отменили в последний момент, когда все пассажиры уже находились на борту.

Наконец вернувшись к семье, Мария отметила, что поняла, насколько ценны ей супруг и дочки.

«Я думаю, последние несколько недель мне были даны для того, чтобы я наконец-то поняла, как я хочу и люблю быть мамой (простите, Фаня и Аля, за мою задержку в развитии)», — написала артистка.

Instagram @masha_mashkova_official

Мария также добавила, что вернулась в Штаты абсолютно легально при поддержке посольств. Сейчас актриса планирует соблюдать двухнедельный карантин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Оксана Самойлова прилетела с детьми в Россию после разлада с мужем.

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Тема:
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