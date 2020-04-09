Специалист по подбору персонала Алена Владимирская в интервью сайту KP.RU рассказала, как найти подработку во время режима самоизоляции из-за коронавируса. По ее словам, в марте такая необходимость появилась у представителей целого ряда профессий.

Алена Владимирская отметила, что в сложившейся ситуации далеко не каждый работодатель способен выплачивать заработную плату сотрудникам. Россияне в поисках дополнительного заработка буквально завалили сайты по поиску работы своими резюме. В нахлынувшем потоке специалистов найти подработку не так уж и просто.

«Это рынок. Если у тебя хороший рейтинг, если у тебя хорошие отзывы, то тебя покупать будут. А если отзывов нет или они плохие, то не будут», — сказала Алена Владимирская.

Специалист рекомендует представителям различных специальностей, в частности психологам и репетиторам, просить клиентов оставлять положительные отзывы на сайтах. По мнению Алены Владимирской, это значительно повысит шансы поиска дополнительного заработка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как не набрать лишний вес в режиме самоизоляции.

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