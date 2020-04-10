Видео прогулки с ребенком, за которую оштрафовали жителя Петербурга
За нарушение городского постановления на период эпидемии коронавируса мужчина заплатил 15 тысяч рублей.
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Фото, видео: ТАСС / SOPA Images via ZUMA Wire, 5-tv.ru
Житель Петербурга вопреки городскому постановлению о запрете на прогулки на детских площадках в период ограничительных мер все же пренебрег этим и отправился со своим сыном играть в мяч на Лермонтовском проспекте.
В распоряжении 5-tv.ru появилось видео того, как сотрудники полиции, увидев родителей с детьми, перешагивают через сигнальную ленту, и сначала направляются к женщине с ребенком на качелях.
Затем правоохранители обратились к мужчине на корте, где он играл с сыном. Затем на кадрах видно, как его и мальчика сопровождают к выходу с площадки.
Ленинский районный суд назначил петербуржцу — 38-летнему Алексею — административный штраф в размере 15 тысяч рублей.
«Основанием явилось то, что в период с 28 марта по 30 апреля детские площадки включены в перечень объектов, запрещенных для посещения согласно постановлению правительства Петербурга на время борьбы с коронавирусной инфекцией», — сообщили в региональном главке МВД.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто подпадает под штрафы за нарушение самоизоляции в Санкт-Петербурге.
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