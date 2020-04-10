Работа на удаленке: представители каких профессий после эпидемии COVID-19 могут не вернуться в офис

Как заработать, сейчас думают законопослушные граждане. Рынок труда резко переместился в онлайн — на удаленку переходят все, кто только может. Некоторые организации сейчас и вовсе подумывают оставить сотрудников дома даже после окончания самоизоляции.

В каких профессиях работа на кухне стала логичным развитием, а кому все же стоит вернуться в офис — в тонкости удаленки вникал корреспондент МИЦ «Известия» Ян Воскресенский. Подробности в репортаже.

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