Синоптик рассказал, когда в России ожидается потепление

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что жителям России стоит ожидать потепления с середины апреля. Об этом сообщают РИА Новости.

«Раньше середины апреля никогда не наступала пора, когда можно было бы снять куртку, плащ и уже ходить в пиджаках. Вот это уже весна. Мы живем в такой полосе, в умеренных широтах, когда весна приходит так поздно. И то в мае еще заморозки бывают», — сообщил Вильфанд.

Причем по словам заведующей лабораторией Гидрометцентра Людмилы Паршиной, средняя температура во многих регионах России будет выше нормы на 1-1,5 градуса.

Потепление придет не только в Центральную часть страны, но также и на Урал, в Сибирь, Забайкалье, Камчатку, Чукотку и Магаданскую область.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Вильфанд посоветовал москвичам помедлить с заменой зимней резины на летнюю.