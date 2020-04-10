Плюсовая температура в стране установится не раньше середины апреля.

Синоптик рассказал, когда в России ожидается потепление

Фото: ТАСС / Сергей Савостьянов

Тема:
Погода

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что жителям России стоит ожидать потепления с середины апреля. Об этом сообщают РИА Новости.

«Раньше середины апреля никогда не наступала пора, когда можно было бы снять куртку, плащ и уже ходить в пиджаках. Вот это уже весна. Мы живем в такой полосе, в умеренных широтах, когда весна приходит так поздно. И то в мае еще заморозки бывают», — сообщил Вильфанд.

Причем по словам заведующей лабораторией Гидрометцентра Людмилы Паршиной, средняя температура во многих регионах России будет выше нормы на 1-1,5 градуса.

Потепление придет не только в Центральную часть страны, но также и на Урал, в Сибирь, Забайкалье, Камчатку, Чукотку и Магаданскую область.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Вильфанд посоветовал москвичам помедлить с заменой зимней резины на летнюю.

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