Вильфанд посоветовал москвичам помедлить с заменой зимней резины на летнюю
Научный руководитель Гидрометцентра призвал не «переобуваться» как минимум до середины апреля.
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Фото, видео: ТАСС / Егор Алеев
Автомобилистам в Москве лучше помедлить с заменой зимней резины на летнюю. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Пока что смысла менять шины нет. До середины апреля точно не стоит торопиться», — цитирует метеоролога ТАСС.
Специалист пояснил, что снег обычно тает и больше не выпадает во второй половине апреля. Если «переобуться» раньше, то есть риск попасть в ДТП из-за неподходящей резины.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что погода в Москве скоро станет «плаксивой» и холодной. В понедельник, 13 апреля, еще будет тепло, но затем температура начнет ощутимо снижаться. К середине недели днем ожидается в среднем 5-7 градусов.
Московским автомобилистам нужно иметь в виду еще одну вещь. Мэр столицы Сергей Собянин ранее пообещал жестко наказывать водителей, нарушающих режим самоизоляции из-за коронавируса.
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