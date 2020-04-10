Автомобилистам в Москве лучше помедлить с заменой зимней резины на летнюю. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Пока что смысла менять шины нет. До середины апреля точно не стоит торопиться», — цитирует метеоролога ТАСС.

Специалист пояснил, что снег обычно тает и больше не выпадает во второй половине апреля. Если «переобуться» раньше, то есть риск попасть в ДТП из-за неподходящей резины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что погода в Москве скоро станет «плаксивой» и холодной. В понедельник, 13 апреля, еще будет тепло, но затем температура начнет ощутимо снижаться. К середине недели днем ожидается в среднем 5-7 градусов.

Московским автомобилистам нужно иметь в виду еще одну вещь. Мэр столицы Сергей Собянин ранее пообещал жестко наказывать водителей, нарушающих режим самоизоляции из-за коронавируса.