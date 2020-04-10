Заместитель мэра Москвы рассказала о высокой нагрузке на врачей

Число госпитализированных пациентов резко увеличилось в Москве за последние дни. Больницы и скорая помощь работают на пределе возможностей из-за коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В Москве резко увеличилось число госпитализаций за последние дни», — сказала Ракова, уточнив, что на прошлой неделе госпитализаций было в два раза меньше.

Она добавила, что в 85% случаев врачи ставят пациентам диагноз пневмония. По сравнению с прошлой неделей их число выросло более чем в два раза — с 2,6 до 5,5 тысячи. Также растет число больных тяжелой формой коронавируса.

«Вместе с ростом тяжелых больных резко увеличилась нагрузка на столичное здравоохранение. Сейчас наши стационары и служба скорой помощи работают на пределе», — цитирует заммэра URA.RU.

Всего в столичных стационарах размещены более 6,5 тысячи инфицированных коронавирусом. Эксперты предупреждают, что пик заболеваемости еще не достигнут. Это означает, что в будущем число заболевших и госпитализированных пациентов будет только увеличиваться.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что коронавирус диагностировали у несколько сотрудников МГУ. Подробности рассказал ректор вуза Виктор Садовничий.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112