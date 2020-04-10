Заместитель мэра Москвы рассказала о высокой нагрузке на врачей
Анастасия Ракова заявила, что больницы и скорая помощь работают на пределе возможностей.
Фото: ТАСС / Михаил Метцель
Число госпитализированных пациентов резко увеличилось в Москве за последние дни. Больницы и скорая помощь работают на пределе возможностей из-за коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«В Москве резко увеличилось число госпитализаций за последние дни», — сказала Ракова, уточнив, что на прошлой неделе госпитализаций было в два раза меньше.
Она добавила, что в 85% случаев врачи ставят пациентам диагноз пневмония. По сравнению с прошлой неделей их число выросло более чем в два раза — с 2,6 до 5,5 тысячи. Также растет число больных тяжелой формой коронавируса.
«Вместе с ростом тяжелых больных резко увеличилась нагрузка на столичное здравоохранение. Сейчас наши стационары и служба скорой помощи работают на пределе», — цитирует заммэра URA.RU.
Всего в столичных стационарах размещены более 6,5 тысячи инфицированных коронавирусом. Эксперты предупреждают, что пик заболеваемости еще не достигнут. Это означает, что в будущем число заболевших и госпитализированных пациентов будет только увеличиваться.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что коронавирус диагностировали у несколько сотрудников МГУ. Подробности рассказал ректор вуза Виктор Садовничий.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 11 апр
- Поражает мозг и разрушает организм: Коронавирус может вызывать психические изменения
- 11 апр
- США хотят наложить санкции на страны, не возвращающие на родину своих граждан
- 11 апр
- Страстная неделя и COVID-19: как провести седьмицу в режиме самоизоляции
- 11 апр
- Охлобыстин прокомментировал данные об обнаружении коронавируса у его дочери
- 11 апр
- «У тебя исчезает энергия»: Лещенко рассказал об ощущениях при COVID-19
- 11 апр
- Чем опасны аппараты искусственной вентиляции легких — комментарий медика
- 11 апр
- Большинство россиян отказались от личных встреч из-за коронавируса — опрос
- 11 апр
- Еще восемь пациентов с COVID-19 умерли в Москве
- 10 апр
- «Кому-то на работу!» — музыканты устроили шоу для самоизолировавшихся во дворе ЖК
- 10 апр
- Только три процента россиян обладают иммунитетом к новому коронавирусу — Попова
Читайте также
93%
-0.86 80.74
-0.35
Нашли ошибку?