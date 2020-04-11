«Отменное» — Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья Владимира Путина
Представитель Кремля отметил, что сотрудники администрации, которые задействованы в обеспечении деятельности президента страны, каждый день сдают тест на коронавирус.
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Фото, видео: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о самочувствии главы государства.
«Отменное (здоровье — Прим.ред.). Вы видите это по рабочему графику. Хотя все контакты осуществляются в режиме видеоконференций, но самих мероприятий стало порой даже больше, чем в обычное время. И, естественно, работать приходится более интенсивно», — сказал представитель Кремля.
Он также добавил, что большинство сотрудников администрации, которые задействованы в обеспечении деятельности российского лидера, каждый день сдают тест на COVID-19. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Пескова в интервью передаче «Большая игра».
Как сообщал 5-tv.ru, за минувшие сутки в России выявили 1667 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число больных COVID-19 в стране достигло 13 584.
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