Представитель Кремля отметил, что сотрудники администрации, которые задействованы в обеспечении деятельности президента страны, каждый день сдают тест на коронавирус.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Тема:
Эпидемия коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о самочувствии главы государства.

«Отменное (здоровье — Прим.ред.). Вы видите это по рабочему графику. Хотя все контакты осуществляются в режиме видеоконференций, но самих мероприятий стало порой даже больше, чем в обычное время. И, естественно, работать приходится более интенсивно», — сказал представитель Кремля.

Он также добавил, что большинство сотрудников администрации, которые задействованы в обеспечении деятельности российского лидера, каждый день сдают тест на COVID-19. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Пескова в интервью передаче «Большая игра».

Как сообщал 5-tv.ru, за минувшие сутки в России выявили 1667 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число больных COVID-19 в стране достигло 13 584.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
11 апр
США опередили все страны мира по числу жертв коронавируса
11 апр
В Ленобласти нелегальный хостел закрыли на карантин из-за заболевших постояльцев
11 апр
Собянин разъяснил, как будет работать пропускная система в Москве
11 апр
«Планируют снять с ИВЛ»: Близкая подруга Надежды Бабкиной о ее состоянии
11 апр
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 11 апреля
11 апр
Жительница Москвы, находясь дома на карантине, зарезала мужа
11 апр
Муфтий Ингушетии скончался от коронавируса
11 апр
«Голым задом на муравейник»: Юрий Гальцев рассказал, как лечил насморк
11 апр
«Нас явно щадит»: Доктор Мясников о ситуации с коронавирусом
11 апр
ВОЗ предупредила о риске новой волны коронавируса при ранней отмене изоляции
+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
73.75
-0.86 80.74
-0.35
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 апреля

Последние новости

22:22
«Прекрасная принцесса»: фанаты рассекретили поклонника Шишковой
22:06
США опередили все страны мира по числу жертв коронавируса
21:39
Права на творческое наследие Василия Шукшина Бари Алибасову не достанутся
21:39
Татьяна Буланова экстренно госпитализирована в Санкт-Петербурге
21:27
В Ленобласти нелегальный хостел закрыли на карантин из-за заболевших постояльцев
21:11
Собянин разъяснил, как будет работать пропускная система в Москве

Сейчас читают

Стало известно, что происходит с Агатой Муцениеце после избиения Прилучным
Юлиан разводится с певицей Анастасией спустя год после свадьбы
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок