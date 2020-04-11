Неожиданное введение комендантского часа спровоцировало массовые беспорядки в Стамбуле и Анталье.

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Фото, видео: Facebook @Naci çelik Berksoy, www.globallookpress.com © Xinhua

Тема:
Эпидемия коронавируса

Жители Турции устроили настоящее побоище в магазинах в очередях за продуктами. Неожиданное введение в стране комендантского часа из-за угрозы распространения коронавируса спровоцировало массовые беспорядки в Стамбуле и Анталье.

Власти объявили о запрете гражданам выходить из дома буквально за пару часов до полуночи 10 апреля. За нарушение режима был объявлен штраф в две с половиной тысячи турецких лир — более 27,5 тысячи рублей.

Перепуганные жители крупных городов страны ринулись скупать воду, хлеб, муку и другие продукты. Люди, позабыв о неблагополучной эпидемиологической ситуации, принялись штурмовать продовольственные магазины и пекарни. Повсеместно в огромных очередях возникали массовые потасовки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Аниты Цой подрался с британцами за макароны в коронавирусном Лондоне.

Тема:
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